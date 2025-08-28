فاز سوم مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران کرمانشاه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۶۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، اکنون با بهره‌برداری از فاز سوم خود شامل بخش‌هایی همچون سه سالن ورزشی با مجموع مساحت ۸۲۰ مترمربع،۹ سوئیت اقامتی ویژه ورزشکاران (هر سوئیت با متراژ ۶۰ مترمربع)، سه سالن ورزشی با مجموع مساحت ۸۲۰ مترمربع،۹ سوئیت اقامتی ویژه ورزشکاران (هر سوئیت با متراژ ۶۰ مترمربع) ویک رستوران با زیربنای هزار مترمربع، دو طبقه تجاری به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع است.

با بهره‌برداری از این مجموعه، برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

این مجموعه ورزشی و خدماتی به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث شده است.