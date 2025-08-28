پخش زنده
هواشناسی خراسان جنوبی نسبت به بروز خسارت ناشی از وزش بادهای شدید هشدار داد و از شهروندان خواست، نکات ایمنی را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گرد و خاک در برخی ساعت باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مرز شرقی استان خواهد شد.
زارعی افزود: همچنین با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه از فردا تا یکشنبه وزش باد شدید سبب بروز خسارت و طوفان گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان میشود.
وی گفت: با توجه به ناپایداریهای جوی، هشدار سطح زرد در استان صادر شده و در آن به اطمینان از استحکام سازههای موقت و پوشش گلخانهها و خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره، پرهیز از رفتن به فضای باز به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای قلبی تنفسی در ساعت آلودگی، خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در تردد در محورهای مواصلاتی به ویژه در شرق و جنوب استان توصیه شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و بندان، دهسلم و طبس با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۵ و ۳۷ درجه ثبت شد.