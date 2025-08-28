اعزام پسران کمتر از ۱۶ سال بسکتبال ایران به مغولستان
تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال پسران کشورمان برای حضور در رقابتهای جام آسیا راهی مغولستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما
، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران کشورمان برای حضور در رقابتهای جام آسیا راهی مغولستان شد. پسران کشورمان در این رقابتها در گروه D با تیمهای ژاپن، قزاقستان و عربستان سعودی همگروه هستند.
ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقیزاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاکگوهر، امین کریمی.
همچنین مهران حاتمی (مدیر فنی)، محمد سیستانی (سرمربی)، امیرمهدی قانع (مربی)، محسن پروازی (روانشناس) و رضا ذوالقدر (بدنساز) کادر فنی تیم ملی را در این رقابتها همراهی خواهند کرد.
برنامه دیدارهای پسران ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
یکشنبه ۹ شهریور:
ایران - عربستان ساعت ۷ صبح به وقت ایران
دوشنبه ۱۰ شهریور:
ایران - قزاقستان ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران
سهشنبه ۱۱ شهریور:
ایران - ژاپن ساعت ۷ صبح به وقت ایران
رقابتهای جام آسیا زیر ۱۶ سال پسران ۲۰۲۵، از نهم تا شانزدهم شهریور و به میزبانی کشور مغولستان برگزار خواهد شد.
تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران با حضور در فینال مسابقات غرب آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی این رقابتها، سهمیه حضور در مسابقات جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان را به دست آورد.