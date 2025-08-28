سالن ورزشی ویژه جامعه هدف معلولان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه به بهره‌برداری رسید

افتتاح سالن ورزشی ویژه معلولان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این مجموعه پس از بازسازی و تجهیز با هدف ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت راه‌اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: این سالن با صرف هزینه‌ای حدود ۳ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شد.

بهزاد شهبازی افزود: این سالن به صورت کامل مناسب‌سازی شده است و کلیه معلولان بدون هیچ محدودیتی می‌توانند از امکانات آن بهره‌مند شوند.