سالن ورزشی ویژه جامعه هدف معلولان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمانشاه به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این مجموعه پس از بازسازی و تجهیز با هدف ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت راهاندازی شده است.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: این سالن با صرف هزینهای حدود ۳ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شد.
بهزاد شهبازی افزود: این سالن به صورت کامل مناسبسازی شده است و کلیه معلولان بدون هیچ محدودیتی میتوانند از امکانات آن بهرهمند شوند.