به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای، مردم استان‌های اردبیل، البرز و مازندران را به حضور گسترده در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی دعوت کرد. این راهپیمایی روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

ملت مظلوم غزه این روز‌ها با جنایتی بی‌سابقه و تمام‌عیار روبه‌روست، جنایتی که ماهیت آن چیزی جز نسل‌کشی، پاکسازی قومی و تلاش برای ریشه‌کن‌کردن کامل غزه نیست. آنچه امروز در برابر دیدگان جهانیان در حال وقوع است، ادامه‌ی نکبت جدید و تراژدی بزرگی است که با هدف تهی‌سازی غزه از ساکنانش و نابودی هویت ملی فلسطین پیش می‌رود. اظهارات سرکرده‌ی جنایتکار باند کثیف صهیونیست‌ها، نتانیاهو و شروط و موانع تازه‌ای که او در مسیر هرگونه توافق آتش‌بس قرار داده، بار دیگر نشان می‌دهد که پروژه‌ی واقعی اشغالگران چیزی جز ویرانگری مستمر، نسل‌کشی سازمان‌یافته و جنگی تمام‌عیار علیه هستی و هویت مردم غزه و فلسطین نیست. چراغ سبز نامحدود آمریکا ـ از رهگذر حمایت سیاسی، نظامی و رسانه‌ای ـ به رژیم اشغالگر جسارت داده تا بی‌محابا به جنایت ادامه دهد و در حقیقت، حاکمیت آمریکا را به شریکی بالفعل در نسل‌کشی و ویرانگری بدل ساخته است.

سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی نیز نه تنها رژیم صهیونیستی را برای استمرار جنایاتش جسورتر کرده، بلکه این نهاد‌ها را در نگاه ملت‌ها به همدست فروکاسته است. در برابر چنین نقشه‌ی شومی، مقابله با پروژه‌ی صهیونیستی نیازمند شکل‌گیری «اتحاد مقدس» و اتخاذ راهبردی قاطع و مشترک از سوی امت اسلامی است. اتحادی که صدای واحد امت اسلامی و آزادگان جهان را به گوش دشمنان برساند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با دعوت از مردم شریف استان‌های اردبیل، البرز و مازندران برای برپائی راهیپمایی جمعه‌های خشم و نصر این هفته ۷ شهریور ۱۴۰۴، از ملت‌های آزاده و حامیان جهانی عدالت می‌خواهد که با تمام ظرفیت‌ها، فشار‌ها و اشکال گوناگون مقاومت، دژخیمان دیو صفت صهیونی و حامیان این جنایتکاران را با فریاد‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل محکوم نمایند.