با هدف بررسی راهکارهای صیانت از آببندانها و بهرهگیری از ظرفیت مدیریت سنتی، نشست منطقهای هماندیشی با حضور مسئولان ملی و استانی محیط زیست در مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست با حضور غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، و مدیران و کارشناسان سه استان شمالی کشور برگزار شد.
شرکتکنندگان با اشاره به اهمیت آببندانها در تأمین آب کشاورزی، تغذیه آبهای زیرزمینی، کنترل سیلاب و حفظ تنوع زیستی، بر ضرورت حفاظت عرفی، مشارکت جوامع محلی، تقویت قوانین، و مقابله با تهدیداتی، چون تغییر کاربری و ورود آلایندهها تأکید کردند.
در پایان نشست، مقرر شد پیشنهادهای مطرحشده توسط استانها برای تدوین یک برنامه منطقهای حفاظت عرفی آببندانها جمعبندی و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود.