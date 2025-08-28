به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تأکید بر جدیت در برخورد با پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها گفت: پایداری شبکه برق در شرایط حساس و اضطراری کنونی با همکاری مردم و مدیریت مصرف امکان‌پذیر است و مشترکان می‌توانند با گزارش مظاهر بدمصرفی و پرمصرفی برق، ما را در ارائه خدمت بهتر به مردم یاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی افزود: با توجه به شرایط سخت صنعت برق در تابستان سالجاری و ثبت رکورد‌های بی سابقه در افزایش دمای هوا در سراسر کشور به ویژه استان آذربایجان غربی؛ بار‌ها پیام‌هایی از بدمصرفی برخی از ادارات و مراکز تجاری و مغازه‌ها توسط مردم گزارش می‌شد که با توجه به اهمیت موضوع و برخورد شرکت با این مشترکین، مردم استان جهت اطمینان از برخورد با این مشترکین می‌توانند گزارش بد مصرفی را برای همکاران شرکت ارسال نمایند.

وی در خصوص جزئیات این اطلاع رسانی؛ عنوان کرد: مردم آذربایجان غربی در صورت مشاهده مصرف بی‌رویه و ناهنجار برق در ویترین یا استفاده نامتعارف و بیش از حد مورد نیاز در مغازه‌ها و فروشگاه ها، تنظیم دمای کولر‌های گازی در ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها بر روی دمایی غیر از ۲۷ درجه، استفاده از روشنایی چراغ در روز یا مواردی از این قبیل تصاویر محل مربوطه را به شماره ۰۹۳۸۶۴۶۰۷۳۸ در پیام رسانه بله ارسال کنند.

کیامهر تصریح کرد: هر گزارشی که از سوی مردم دریافت می‌شود، به معنای مشارکت مستقیم در پایداری شبکه برق و برقراری عدالت اجتماعی می‌باشد و شرکت توزیع نیروی برق با جدیت با موارد بدمصرفی اعلامی بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظات برخورد می‌کند.

وی به وضعیت اضطراری شبکه برق به دلیل کاهش ذخایر آبی نیروگاه‌ها در شرایط گرمای شدید و تداوم دمای بالا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که افزایش شدید و بی سابقه دمای هوا در کنار کاهش ذخایر آبی نیروگاه و افزایش مصرف و رشد قارچ گونه ماینر در جای جای کشور نفس‌های صنعت برق را به شماره انداخته، هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در مصرف و عدم رعایت الگوی مصرف قابل پذیرش نیست و قطع برق پرمصرف‌ها در صورت بی‌توجهی به هشدار‌ها و رعایت نکردن مصرف صحیح، حتمی است.