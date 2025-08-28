به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید کیومرث کمالیار، با اعلام این خبر گفت:بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و در راستای حمایت از تولید و ایجاد اولین سوخت جایگزین، ثبت‌نام از متقاضیان این طرح از تاریخ ۲۵ مرداد آغاز خواهد شد.

وی افزود:این طرح به‌صورت رایگان اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی (http://GCR.niopdc.ir) نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین اظهارداشت:پذیرفته‌شدگان بر اساس نزدیکی جغرافیایی به یکی از هفت مرکز تبدیلی فعال در استان قزوین معرفی خواهند شد.

کمالیار تاکید کرد:خودرو‌های مشمول این طرح شامل تمام خودرو‌های شخصی با سال ساخت ۹۷ و بالاتر و همچنین خودرو‌های عمومی نظیر تاکسی، وانت و وسایل نقلیه عمومی اینترنتی هستند.