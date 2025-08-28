پخش زنده
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین، از آغاز ثبتنام برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید کیومرث کمالیار، با اعلام این خبر گفت:بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و در راستای حمایت از تولید و ایجاد اولین سوخت جایگزین، ثبتنام از متقاضیان این طرح از تاریخ ۲۵ مرداد آغاز خواهد شد.
وی افزود:این طرح بهصورت رایگان اجرا میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی (http://GCR.niopdc.ir) نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین اظهارداشت:پذیرفتهشدگان بر اساس نزدیکی جغرافیایی به یکی از هفت مرکز تبدیلی فعال در استان قزوین معرفی خواهند شد.
کمالیار تاکید کرد:خودروهای مشمول این طرح شامل تمام خودروهای شخصی با سال ساخت ۹۷ و بالاتر و همچنین خودروهای عمومی نظیر تاکسی، وانت و وسایل نقلیه عمومی اینترنتی هستند.