به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت موسسه ارفک (انجمن روشنگری فردای کودک) آیین کلنگ زنی مدرسه دو کلاسه روستای چالشاهین لوداب با حضور فتاح محمدی معاون سیاسی وامنیتی استانداری برگزار شد.

معاون سیاسی وامنیتی استانداری گفت: این موسسه کلنگ زنی ۳ مئرسه را در شهرستان بویراحمد آغاز شده و تا پایان امسال به بهره بر داری می رسد.

فتاح محمدی افزود: مدرسه ۲ کلاسه چالشاهین به مساحت ۷۵ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

روستای چال شاهین در ۳۰ کیلومری مرکز بخش لوداب دارای ۴۵ حانوار و ۱۸۰ نفر جمعیت دارند و شغل اصلی آن‌ها کشاورزی ودامداری است.

