طرح های مختلفی از جمله آبرسانی روستایی، کارخانه تولید لوازم بهداشتی و آرایشی، مرغداری و انرژی خورشیدی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در ادامه افتتاح طرح های هفته دولت، ۶۸طرح با ۳۰۵ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان سملقان، به بهره‌برداری رسید که آبرسانی به مجتمع روستایی حسن‌سو از مهمترین این طرح ها بود. برای اجرای این طرح ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد و دسترسی پایدار ۶۲۲ نفر از روستاییان این منطقه به آب اشامیدنی سالم فراهم شد.

همچنین با هدف تأمین نیاز بازار استان به گوشت سفید، مرحله دوم یک واحد مرغداری در شیروان افتتاح شد. این واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و ۲۲ میلیارد تومان اعتبار احداث شده.

در اسفراین، به طور همزمان ۷۷ طرح عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و بهداشتی –درمانی، با دو هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان اعتبار، بهره‌برداری و یا کلنگ زنی شد.

مهمترین طرح هایی که در این شهرستان به بهره برداری رسید، مرحله اول طرح ۲۰۰ کیلو واتی انرژی خورشیدی در منطقه آب بخش، نصب تجهیزات سنگ شکن شهرداری در روستای فریمان و ۲۰۲ واحد مسکن روستایی بود.

صبح هم در مرکز استان، کارخانه تولید لوازم بهداشتی و آرایشی با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار و ظرفیت تولید ماهانه هزار تن افتتاح شد.

ساختمان مدیریت پست بانک استان، هم با حضور بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران افتتاح شد.