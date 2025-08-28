به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین‌المللی بوکس جاده ابریشم با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور از صبح روز (دوشنبه سوم شهریورماه) در شهر ارومچی چین آغاز شده است، امروز چهارشنبه پنج نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند. در وزن ۵۰ کیلوگرم، زبیر عیسی زهی در نخستین گام به مصاف نماینده کشور چین رفت و در گام نخست با شکست بوکسور چینی مدال برنز خود را قطعی کرد. عیسی زهی امروز (پنج شنبه) در نیمه نهایی به مصاف نماینده هند خواهد رفت. در وزن ۵۴ کیلوگرم متین چمی پا در دور دوم مبارزه خود به مصاف بوکسور آذربایجان رفت و با شکست دومین حریف خود، موفق شد مدال برنز خود را قطعی کند. وی در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شده بود. چمی پا هم امروز در نیمه نهایی به مصاف بوکسور هندی خواهد رفت. در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی مهرابی در دومین مبارزه مقابل بوکسور ازبکستان بازی را واگذار کرد و شانس رسیدن به مدال را از دست داد. وی در گام نخست مقابل نماینده آذربایجان به برتری دست یافته بود. مهرشاد شرافتمند در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز در دومین دیدار موفق به شکست بوکسور چین شد و به عنوان سومین بوکسور نوجوانان مدال برنز خود را قطعی کرد. وی در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شده بود. شرافتمند در نیمه نهایی با بوکسوری از کشور قزاقستان مبارزه می‌کند. در وزن ۸۰ کیلوگرم امروز امیر علی فتاحیان در نخستین مبارزه و در نیمه نهایی به مصاف بوکسور کشور هندوستان می‌رود. وی در دور اول با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود. در وزن ۸۰ + کیلوگرم، فرهود قربانی در دور دوم مقابل بوکسور ازبکستان شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. قربانی در گام نخست بوکسور کره جنوبی را ناک اوت کرده بود.

اکبر احدی سرمربی تیم ملی است. علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی، تیم ملی نوجوانان را در این سفر همراهی می‌کنند. امیر مدرسی به عنوان سرپرست تیم نوجوانان کنار تیم حضور دارد.