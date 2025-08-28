پخش زنده
عملیات احداث تصفیهخانه فاضلاب شهرک پردیسان استان قم امروز همزمان با هفته دولت با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، عملیات احداث تصفیهخانه فاضلاب پردیسان، مسکن مهر و ملی و بخشی از منطقه نیروگاه با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز شد.
این پروژه با برآورد هزینهای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانهروز، جمعیتی حدود ۴۲۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و پساب تولیدی این واحد نقش کلیدی در تأمین نیازهای غیرشرب استان از جمله صنایع و آبیاری فضای سبز خواهد داشت.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه خدمتگزاری به مردم بالاترین وظیفه مسئولان است گفت: احداث تصفیهخانه فاضلاب قم مصداقی روشن از خدمت مستقیم به مردم است و میتواند در زندگی روزمره آنان اثرگذار باشد.
علاءالدین رفیعزاده با تبریک ایام هفته دولت افزود: مردم قم شایسته بهترین خدمتها هستند و این پروژه با تلاش مدیران ملی و استانی میتواند گامی ماندگار در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
اکبر بهنام جو استاندار قم هم در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح مقرر شده زمان اجرای طرح از ۳۶ ماه به کمتر از ۲۴ ماه کاهش یابد و در ماههای آینده نیز احداث یک تصفیهخانه دیگر در قم آغاز خواهد شد تا در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خدمات آن بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این مراسم گفت: شرایط تغییر اقلیم و کاهش بارشها موجب ناترازی در منابع آبی کشور شده است و امروز یکی از سیاستهای اصلی در مدیریت آب، استفاده از منابع غیرمتعارف و تبدیل تهدیدها به فرصت است.
هاشم امینی با بیان اینکه اجرای این پروژه در اقلیم خشک قم میتواند منبعی ارزشمند برای توسعه پایدار و تأمین آب مورد نیاز بخشهای مختلف باشد افزود: در کشور ۲۸۶ تصفیهخانه فاضلاب فعال است و سالانه حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از این طریق بازتولید میشود که بخشی از آن به صنعت و فضای سبز اختصاص مییابد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز فاضلاب را یکی از اولویتهای جدی استان دانست و گفت: تصفیه فاضلاب علاوه بر حل مشکل بهداشت شهری و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز، میتواند در کاهش ریزگردها نیز مؤثر باشد.