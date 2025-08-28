مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی گفت: بررسی دقیق و فنی پرونده‌های تجدید بنا گامی در جهت صیانت از اراضی کشاورزی و تسهیل خدمات به بهره‌برداران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین‌زاده بیان کرد: جلسه کارگروه تخصصی بازنگری و بررسی پرونده‌های تجدید بنا و تغییر کاربری اراضی با حضور اعضای تخصصی کارگروه در مدیریت امور اراضی استان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست ۱۵ فقره پرونده‌های ارجاعی مربوط به درخواست‌های تجدید بنا در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری قانونی، با هدف تسریع در روند رسیدگی و رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی، بررسی شد.

حسین‌زاده تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی یک وظیفه حاکمیتی و ملی است. بررسی پرونده‌های تجدید بنا در این اراضی با حساسیت بالا و مطابق قوانین صریح انجام می‌شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز‌های مشروع بهره‌برداران، کوچک‌ترین خدشه‌ای به این سرمایه‌های استراتژیک وارد نشود. رویکرد ما، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ پوشش زراعی استان برای نسل‌های آینده است.