پخش زنده
امروز: -
جمعی از متقاضیان مسکن ملی، «پردیس» نیشابور عصر چهارشنبه ۵ شهریور، با برپایی چادر در کنار محل طرح، دست به تحصن زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این افراد در گفتوگو با خبرنگار ما گفتند: با وجود گذشت پنج سال از واریز نخستین وجه و برگزاری چندین تجمع اعتراضی، هیچ اقدام مؤثری از سوی مسئولان برای تکمیل و تحویل واحدها صورت نگرفته است.
متقاضیان افزودند: در صورتجلسهای که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از جمله قامتی معاون عمرانی استاندار، دونده فرماندار، منبتی مدیرکل بنیاد مسکن و فرشتهپور معاون راه و شهرسازی به امضا رسیده، همچنان بر زمین مانده و تعهدات وعده داده شده عملی نشده است.
آنان ادامه دادند: قرار بود ظرف ۲۰ روز پس از اولین جلسه قیمت نهایی اعلام شود، اما مسئولان از تشکیل جلسه بعدی خودداری کردهاند. همچنین قرار بود پس از واریز مبالغ در نوزدهم ماه، فرآیند انتخاب واحد انجام شود که این وعده نیز متوقف مانده است.
معترضان با اشاره به روند کند طرح بیان کردند: بسیاری از واحدها هنوز در مرحله پایان سفتکاری و آغاز نازککاری قرار دارند، در حالیکه طرح مجاور ما با ۵۵۰ واحد که همزمان آغاز شده، اکنون تکمیل و ساکنپذیر شده است و ما با پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان همچنان گرفتار وعدههای پوچ هستیم.
در کنار این مشکلات، تعداد زیادی از پیمانکاران طرح نیز به دلیل پرداختنشدن مطالبات در اعتصاب به سر میبرند. متقاضیان تأکید کردند: «تا کی باید پول بپردازیم و خانهای تحویل نگیریم؟»