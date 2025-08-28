به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دوره معیار اصلی انتخاب آثار، زبان ساده و خلاقانه، توجه به دنیای کودک و بهره‌گیری از تخیل در سرایش شعر است.» وی بر اهمیت کشف استعدادهای تازه در حوزه شعر کودک تأکید و ابراز امیدواری کرد این جشنواره بتواند نسل جدیدی از شاعران کودک را به جامعه معرفی کند.

جشنواره شعر کودک ایران با تلاش مسئولان شاهین‌شهر چهار دوره این جشنواره برگزار شده است و پنجمین دوره این جشنواره آبان ماه 1404 در این شهر برگزار می شود.

پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با هدف ترویج ادبیات کودک، تقویت پیوند میان شاعران و کودکان و ایجاد فرصت‌های تازه برای بروز خلاقیت ادبی، امسال در سطح ملی برگزار می‌شود و آثار برگزیده در آیین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.