به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نماینده وزیر بهداشت به چهارمحال و بختیاری، ۲ طرح حوزه سلامت در این استان به بهره برداری رسید.

دو طرح پایگاه اورژانس ۱۱۵ یانچشمه شهرستان بن و مرکز خدمات جامع سلامت شماره۸ شهرکرد و پایگاه سلامت ضمیمه در منطقه برم پهنه افتتاح شد.

پایگاه اورژانس ۱۱۵ یانچشمه از سال ۱۳۹۹ با مشارکت خیر نیک اندیش حوزه سلامت سعید شکرالهی ساخته شد.

این مکان با زیربنای ۴۱۳ متر مربع در دو طبقه با صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار ساخته شده است.

پیش بینی شده این پایگاه به ۳ هزار جمعیت ثابت و ۵ هزار جمعیت متغییر خدمات دهی کند.

مرکز خدمات جامع سلامت شماره۸ شهرکرد و پایگاه سلامت ضمیمه در منطقه برم پهنه افتتاح شد.

این بنا در سه طبقه با زیربنای هزار و ۲۰۰ مترمربع ساخته شده است.

عملیات اجرایی این طرح با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین حوزه سلامت از سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

معاینه پزشک، مراقبین سلامت، آزمایشگاه، واحد تکریم مادر و کودک، فعالیت‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای، بهداشت تغذیه و روان از جمله بخش‌های فعال این مرکز هستند.

این مرکز با ۸ نیرو شامل پزشک، پرستار، ماما، مراقب سلامت، کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و سلامت روان فعالیت خود را آغاز کرد.

جمعیت تحت پوشش این مرکز بیش از ۲۱ هزار نفر است.