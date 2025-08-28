به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز ساخت مدرسه مسکن ملی سمنان گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .

وی با بیان اینکه میانگین سرانه آموزشی کشور حدود پنج و نیم متر مربع است گفت: سرانه فضای آموزشی در استان سمنان یک و نیم متر مربع از میانگین کشوری کمتر است.

وزیر آموزش و پرورش اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی و ساخت فضا‌های جدید آموزش از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت : در راستای اجرای این نهضت ۷۰ مدرسه برای استان سمنان پیش‌بینی شده و امیدواریم با افتتاح این مدارس، سرانه فضا‌های آموزشی این استان افزایش یابد