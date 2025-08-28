کمربندی شرق ساوه و نیروگاه خورشیدی متانول کاوه با حضور وزیر کشور بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور وزیر کشور دو طرح عمرانی در ساوه بهره برداری شد.

این طرح‌ها شامل افتتاح بخشی از ظرفیت ۲۷۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی متانول کاوه در شهرستان ساوه بود.

در مرحله نخست از افتتاح این نیروگاه، حدود ۷ مگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی وارد مدار شد که رقمی افزون بر ۱۲۰ میلیون دلار برای آن هزینه شده است.

قرارست تا پایان سال نیز ۲۷۰ مگاوات از این نیروگاه به شبکه‌ برق سراسری متصل شود.

وزیر کشور در ادامه، طرح بزرگ کمربندی شرق ساوه را به طول ۸.۶ کیلومتر به بهره برداری رساند.

این پروژه که یکی از بزرگترین پروژ‌های تاریخ مدیریت شهری ساوه محسوب می‌شود به طول ۸.۶ در دو خط رفت و برگشت با صرف اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

کاهش زمان تردد، جلوگیری از ترافیک به داخل شهر و تسهیل تردد از اهداف احداث این پروژه در طول بیش از ۱۰ سال گذشته بوده است.