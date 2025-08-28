پخش زنده
در سفر وزیر اقتصاد و دارایی به خوزستان، تعدادی طرح صنعتی و اقتصادی در استان افتتاح می شوند و با فعالان بخش خصوصی دیدار و و گفتگو خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز پنجشنبه ۶ شهریور از طریق فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.
وی از چندین طرح صنعتی شهرهای آبادان و اهواز بازدید خواهند داشت و با فعالان اقتصادی دیدار کرد.
افتتاح شرکت فولاد پخش اهواز، آغاز عملیات ساخت فاز دوم آهنگ بهتا و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامههای وی در اهواز است.
افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت سوله ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکس ری کامیونی و دیدار با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند از دیگر برنامههای سفر مدنی زاده به استان است.
شرکت فولاد پخش اهواز به عنوان تولید کننده قطعات و تجهیزات صنعتی، با سرمایه گذاری بیش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز افتتاح شد.
اشتغالزایی برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به صورت غیر مستقیم با بهره برداری از این شهرک صنعتی محقق میشود.
بازدید از شرکت تولیدی آهنج بهتا واحد برتر کشور و قهرمان قهرمانان صنعت با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از ۲۰۰ نفر در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز از دیگر برنامههای سفر وزیر اقتصاد و دارایی به استان خوزستان است.