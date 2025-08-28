پخش زنده
با ورود یک رآکتور جدید، فصل تازهای در تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی با ورود یک رآکتور جدید، فصل تازهای در تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان آغاز شده است؛ رآکتوری که با فناوری روز دنیا طراحی شده و ظرفیت تولید آمونیاک این مجتمع را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
این محصول، شاهرگ اصلی تولید کودهای شیمیایی و صنایع پاییندستی است.
افزایش تولید آمونیاک، یعنی توان بیشتر برای تولید کود اوره؛ محصولی که مستقیماً به دست کشاورزان میرسد
با خرید و تولید این رآکتور در کشور از خروج دو میلیون یورو ارز جلوگیری شده است .
راهاندازی این رآکتور، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات محصولات هم رونق بیشتر میگیرد و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.