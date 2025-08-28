پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین گفت: ۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی جدید تا پایان سال جاری به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یوسف اینانلو روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در روستای پاپلی شهرستان بویین زهرا اظهار داشت: این نیروگاه با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی به بهرهبرداری رسیده و بخشی از برنامه توسعه انرژیهای پاک در استان قزوین محسوب میشود.
وی افزود: در حالی که در ابتدای سال تنها هفت مگاوات برق نیروگاه خورشیدی استان در مدار قرار داشت، طی ۱۰ ماه گذشته تاکنون ۱۲ مگاوات جدید به شبکه تزریق شده و تا پایان شهریورماه جاری نیز ۲۴ مگاوات دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین با اشاره به برنامهریزی بلندمدت چهار ساله برای تولید انرژی تجدیدپذیر این استان، خاطرنشان کرد: تاکنون برای تولید ۲ هزار مگاوات برق در زمینه انرژیهای تجدید پذیر پروانه صادر شده که از این میزان، ۶۰۰ مگاوات در مرحله عملیات عمرانی قرار دارد.
به گفته وی، طرحهای بزرگ مقیاسی همچون نیروگاه ۱۹۶ مگاواتی پاسارگاد در مجاورت شهرک انرژی شال و ۱۵۰ مگاواتی طلاچین از مهمترین طرحهای توسعهای استان محسوب میشوند.
اینانلو، میزان محدودیت و مدیریت مصرف برق در استان قزوین را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: این رقم در فصل زمستان به دلیل کاهش بار مصرفی کمتر خواهد شد.
وی همچنین به طرحهای افتتاحیه برق در هفته دولت اشاره کرد و یادآور شد: طی این هفته، ۳۵۹ طرح در سه محور اصلی شامل توسعه و احداث شبکه، بهینهسازی و اصلاح شبکههای توزیع و همچنین طرحهای مرتبط با کنترل پذیری و هوشمندسازی افتتاح خواهد شد که برای اجرا و بهره برداری از آنها چهار هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین تصریح کرد: اجرای طرحهای یاد شده در هفته دولت علاوه بر ارتقای پایداری شبکه برق استان، امکان خدماترسانی مطلوبتر به مردم و تامین انرژی پایدار برای بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را فراهم میکند.