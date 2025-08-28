به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،واحد آفرینش‌های ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزیدگان سوگواره‌ی «شور اشک» را معرفی کرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: با پایان مهلت ارسال آثار، از بین آثار رسیده، تعداد ۴۵ اثر پذیرفته شد که پس از ارزیابی و داوری، تعداد ۱۳ نفر شامل ۴ نفر در بخش مربیان و ۹ نفر در بخش اعضا به عنوان برگزیده معرفی و با اهدا جایزه و لوح از آنان تقدیر شد.

واحد گفت: برگزیدگان بخش نونگاه (۱۲ تا ۱۴ سال):فائزه نادری با اثری با نام «محرم» و ستایش صالح با اثری به نام «بی‌صدایی آشنا» هر دو از مرکز فرخ‌شهرعناوین اول و دوم را کسب کردند و مهلا طاهری با «سفرنامه» از مرکز بن و آیناز آقایی با اثری به نام «اربعین رسید» از فرخ‌شهر، هر دو موفق به کسب رتبه سوم شدند.

در بخش برگزیدگان بخش نوجوان (۱۵ تا ۱۷ سال):معصومه اکبری با اثری با نام "قصه‌ی کربلا" از گندمان، رتبه‌ی اول و درسا ندافی با اثر «تمام درختان» و آوا سلطانی با اثر «تشنه ... تنها» هر دو از مرکز الگوی تربیتی مجتمع شهرکرد، به ترتیب رتبه‌ی دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش اعضا ارشد (بالای ۱۸ سال):رتبه‌ی دوم به مهشید نادری از مرکز بن، با اثر «ایستاده بر...» رسید و فاطمه کردی از مرکز بروجن با اثری با نام «چلچراغ» موفق به کسب رتبه سوم شد.

فراخوان سوگواره‌ی ادبی «شور اشک» به صورت فرآیندی از ۶ تیر ۱۴۰۴ همزمان با آغاز ماه محرم در سراسر استان منتشر شد و پس از ارسال شیوه‌نامه و پوستر به مراکز، جمع‌آوری آثار از طریق فضای مجازی انجام گرفت و بررسی و داوری نهایی آنها نیز تا پایان مرداد ۱۴۰۴ به پایان رسید.