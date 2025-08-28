پخش زنده
دومین اجلاس بین المللی رهبران ادیان جهان در مالزی آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، رهبران ۵۴ کشور دنیا با هدف حل منازعات و بحرانهای دنیا شروع به کار کرد.
آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، آیت الله احمد مبلغی، عضو خبرگان رهبری و حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن نواب، موسس دانشگاه ادیان و مذاهب ایران با دعوت رسمی انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی به عنوان میهمانان ویژه این اجلاس حضور دارند.
اجلاس رهبران دینی جهان از پنج نشست تخصصی با هدف ارائه راهکارهای کارشناسانه برای حل منازعات و بحرانهای بشری بویژه درباره مساله دردناک غزه تشکیل شده است.
مالزی آیت اعرافی و آیت الله مبلغی را به ترتیب به عنوان روسای دو نشست تخصصی ویژه غزه و حل منازعات دنیا انتخاب کرده است.