کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ بهره بدون ریسک که در حال حاضر به حدود ۳۵ درصد رسیده است، به عنوان مهمترین عامل رکود بازار سرمایه مطرح شده است. این نرخ بالا باعث شده سرمایهگذاران به جای ورود به بازارهای پرریسک مانند بورس، ترجیح دهند منابع مالی خود را در اوراق بهادار با بازدهی تضمین شده و ریسک بسیار پایین سرمایهگذاری کنند.
امیر مقدم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: نتیجه این روند، کاهش حجم معاملات، تضعیف جریان نقدینگی و افت قابل توجه رونق بازار سرمایه است. به دلیل جذابیت بالای سرمایهگذاری بدون ریسک و بازدهی قابل توجه آن، تمایل سرمایهگذاران برای ورود به بازار سهام کاهش یافته و بازار با افت تحرک مواجه شده است.
وی افزود: اگر سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای ناظر بر بازار سرمایه قصد دارند رونق و پویایی را به این بازار بازگردانند، باید نگاه جدیتر و راهبردی به رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه داشته باشند. کاهش نرخ بهره بدون ریسک یا اتخاذ سیاستهایی برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بورس میتواند زمینهساز بازگشت نقدینگی و رشد معاملات باشد.
مقدم در پایان گفت: در شرایط فعلی، به نظر میرسد تنها با اصلاح سیاستهای پولی و مالی و ایجاد تعادل میان نرخ بهره و ریسک بازار، امکان جذب مجدد سرمایهها به بورس فراهم خواهد شد.