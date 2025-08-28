به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بمناسبت هفته دولت هشت طرح خدماتی و عمرانی در شهرستان بوکان افتتاح شد.

این طرحها شامل بهسازی وآسفالت راه روستا‌های دوکچی، آغوتمان، اطمیش، محورروستایی حمامیان، کوسه-قازلیان، محورروستایی نوبار، محورروستایی باغچه -پاشبلاغ، سدشهید کاظمی وگوله-گندمان با اعتبار یک میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی شد.

نهایی سازی پروژه آسفالت راه روستایی دوکچی بوکان به نیابت از هفت روستا به طول پنج کیلومتر به بهره برداری رسید و سبب تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان شده است.

این پروژه نه‌تنها دسترسی به خدمات شهری را آسان‌تر کرده بلکه بر توسعه پایدار روستا‌ها و کاهش مشکلات تردد نیز تأثیر مثبتی دارد.

فرماندار شهرستان بوکان در مراسم افتتاح این طرحها، ضمن تبریک هفته دولت، اجرای این پروژه‌ها را گامی مهم در بهبود زیرساختهای عمرانی و توسعه روستایی در شهرستان دانست و گفت: بوکان در دو سال اخیر پیشتاز نهضت آسفالت راههای روستایی بوده و با تکمیل این پروژه تحقق ۲۱ کیلومتر آسفالت محور‌های فرعی و روستایی شهرستان صورت گرفته است.

خشایار صنعتی، ضمن تشکر از همراهی نماینده مردم شهرستان در جلب مطالبات پیمانکاران و تلاش مستمر مجموعه راهداری استان و شهرستان به عنوان تیم شاخص دولت، این نوع اقدامات را موجب بهبود شرایط زندگی در روستاها، ایجاد فرصتهای شغلی و تسهیل در دسترسی به خدمات عمومی توصیف کرد.