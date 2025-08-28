ساختمان جدید دانشگاه پیام نور واحد نوشهر با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و با بهرهگیری کامل از منابع داخلی دانشگاه، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه پیام نور نوشهر گفت: در ششمین روز از هفته دولت، ساختمان جدید دانشگاه پیام نور واحد نوشهر با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
دکتر گلپور افزود: این اعتبار بهطور کامل از منابع داخلی دانشگاه پیام نور تأمین شده و پروژه با پیگیری مستمر مسئولان و دانشگاهیان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود.
وی با اشاره به پیشینه این مرکز آموزشی گفت: دانشگاه پیام نور نوشهر از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با بیش از دو دهه سابقه، در خدمت آموزش عالی منطقه قرار دارد.
گلپور افزود: این واحد دانشگاهی دارای ۱۱ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزههای علوم انسانی، فناوری اطلاعات و معماری است و حدود ۴۰۰ دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور نوشهر با اشاره به شیوه نیمهمجازی آموزشی این مرکز، اظهار داشت: بخشی از کلاسها و امتحانات به صورت مجازی و بخشی دیگر حضوری برگزار میشود که این مدل آموزشی، انعطافپذیری بیشتری برای دانشجویان فراهم کرده است.
گلپور درباره ویژگیهای ساختمان جدید گفت: این مجموعه در زمینی به وسعت ۹ هکتار و با هزار و ششصد متر مربع فضای آموزشی احداث شده و پس از بهرهبرداری، فضای اختصاصی و استاندارد برای آموزش فراهم شده است. پیشتر کلاسها در فضاهای غیرآموزشی برگزار میشد، اما اکنون محیطی مطلوبتر و اثربخشتر در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.
وی در پایان بهرهبرداری از این ساختمان را یکی از دغدغههای اصلی دانشگاهیان و اهالی منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، گامی مؤثر در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی نوشهر باشد.