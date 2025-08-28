معاون فرهنگی سپاه تهران گفت: پویش ملی «خط امین» که با مشارکت بیش از ۱۵ هزار نفر در شهر تهران برگزار شد، امروز با معرفی آثار برتر و تجلیل از برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به استقبال خوب از پویش ملی کتابخوانی «خط امین» اظهار داشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و کتابخوانی، پویش ملی «خط امین» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه ، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی مردم با سیره زندگی شهدا و معرفی ۶ کتاب ارزشمند در حوزه دفاع مقدس و مدافعان حرم که مورد تحسین و تقریظ ایشان قرار گرفته‌اند، برگزار شد.

وی افزود: اولین دوره این پویش، که از مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان عید فطر ۱۴۰۴ ادامه داشت، با استقبال بی‌نظیر بیش ۱۵ هزار نفر از تمامی اقشار و صنوف جامعه در تهران همراه بود وشرکت‌کنندگان در دو بخش چهارگزینه‌ای و ارسال اثر به صورت فردی و گروهی، از طریق سایت «راوی بوک» در این پویش مشارکت فعال داشتند؛ و آثار خودشان را در قالب فیلم، عکس، عکس نوشته، فیلم کوتاه و موشن گرافی و هوش مصنوعی به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند.

نادعلی با بیان اینکه پویش «خط امین» به واقع یک حماسه فرهنگی بود، تصریح کرد: "مشارکت گسترده مردم در این رویداد نشان از پتانسیل عظیم فرهنگی کشور و علاقه مردم به مطالعه دارد. این موفقیت مرهون تلاش‌های شبکه‌ی بزرگ بسیج در سراسر کشور است که فرمان فرهنگی مقام معظم رهبری را با جان و دل لبیک گفتند.

معاون فرهنگی سپاه تهران، افزود: امروز مراسم اختتامیه و تجلیل از برندگان اولین دوره پویش ملی «خط امین» در حوزه هنری برگزار می‌شود و از میان حدود ۲ هزار آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد ۴۰۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب می‌شود.

وی گفت: در این مراسم، جوایز ارزشمندی شامل کمک هزینه‌های سفر به کربلای معلی و مشهد مقدس، گوشی‌های هوشمند، دوچرخه و هدایای نقدی به مبلغی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

نادعلی در پایان به برگزاری پویش ملی «خط امین ۲» اشاره کرده و افزود: «کتاب روح الله» که زندگی رمان گونه حضرت امام خمینی (ره) است و کتاب جلد چهارم تفسیر شرح نهج البلاغه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تفسیر و شرح کردند از کتاب‌های این رویداد خواهد بود.

پویش خط امین یک شامل شش مورد از کتاب‌هایی بود که توسط رهبر انقلاب تقریظ شده است که این کتاب‌ها شامل پاییز آمد، هواتو دارم، مجید بربری، بیست سال و سه روز، آخرین فرصت و معبد زیرزمینی است.