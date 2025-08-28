پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت روز کارمند و هفته دولت، آیین تجلیل از کارمندان نمونه دستگاههای اجرایی شهرستان سرخس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان سرخس در این مراسم با تأکید بر جایگاه رفیع کارمند در نظام اداری کشور گفت: هفته دولت فرصتی است برای بازخوانی خدمات نظام و تجلیل از تلاشهای بیوقفه کارکنان دولت. کارمند نمونه کسی است که نهتنها وظایف اداری خود را با دقت و مسئولیتپذیری انجام میدهد، بلکه در برخورد با اربابرجوع نیز با اخلاقمداری، صبر و احترام رفتار میکند.
مجید بیکی افزود: ما نیازمند کارمندانی هستیم که در کنار تخصص، از روحیه خدمتگزاری، تعهد اجتماعی و انگیزه رشد برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه رفتار و عملکرد یک کارمند میتواند تصویر یک سازمان را در ذهن مردم شکل دهد، ادامه داد: اگر کارمند با دلسوزی، نظم و صداقت عمل کند، مردم نیز به نظام اداری اعتماد بیشتری خواهند داشت. بنابراین، تکریم کارمند نمونه، در واقع تکریم ارزشهای انسانی و سازمانی است.
در پایان این مراسم از کارمندان نمونه واحدهای مختلف اداری شهرستان با اهدای لوح یادبود و تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد.