مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از رسیدگی به پرونده متخلفان در دستگاه قضایی به جرم ساخت غیرمجاز جاده در منطقه حفاظتشده گشت رودخان و سیاهمزگی شفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرهاد حسینی طایفه گفت: با نظارت و حضور ماموران یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گیلان در منطقه حفاظتشده گشت رودخان و سیاهمزگی شهرستان شفت، با ۴ متخلف که به کمک یک دستگاه بولدوزر و با سوءاستفاده از روزهای تعطیل، جادهای به طول ۸ و نیم کیلومتر در این منطقه ساخته بودند برخورد و از ادامه کار جلوگیری کردند.
وی با بیان اینکه متخلفان با تهدید ، تنش و فحاشی ، قصد داشتند از انجام وظیفه مأموران برای توقف ساخت جاده غیرمجاز ممانعت کنند، افزود: پرونده این متخلفان هماکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: بخشی از این مسیر که در سالهای گذشته با تخریب جنگل، غیرقانونی ساخته شده بود و به صورت طبیعی در حال احیا بود، دوباره تخریب شد.
فرهاد حسینی طایفه افزود: توسعه هرگونه جاده و مسیر دسترسی از جلگه به ارتفاعات از طریق جنگلهای هیرکانی منجر به تخریب پوشش گیاهی مرتعی، قطع درختان جنگلی، ناپیوستگی جنگلها، تشدید فرسایش خاک، تغییر الگوهای طبیعی زهکشی، افزایش قاچاق چوب و افزایش شکار حیات وحش خواهد شد و خسارات جبرانناپذیری را به جنگلهای ارزشمند گیلان که به عنوان میراث طبیعی جهانی در یونسکو ثبت شده، وارد میکند.
وی گفت: همچنین ساخت مسیرهای غیرکارشناسی و غیرقانونی ، موجب افزایش تصرف زمینهای ملی جنگلی و مراتع ییلاقی ، ساخت و سازهای غیرمجاز و هجوم غیرقابل کنترل افراد غیربومی در قالب گروههای موتوری و خودرویی (آفرود) به این مناطق خواهد شد.