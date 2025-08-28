پخش زنده
رویداد یک روزه جام رسانه امید با هدف جریانسازی در موضوع امیدآفرینی و با محورهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و علمی در سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان گفت: امروز یکی از نیازهای اصلی جامعه ما امید آفرینی و نشاط در میان مردم است، رسانهها نقش بیبدیلی در این زمینه دارند و میتوانند با تولید محتوای فاخر و اثرگذار، افقهای روشن آینده کشور را به تصویر بکشند.
مصطفی دشتی زاده گفت: جام رسانه امید فرصتی است تا فعالان رسانهای در حوزههای مختلف قلم، تصویر و صدا توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند. این رویداد یک روزه برگزار خواهد شد و به برگزیدگان، جوایز ارزندهای اهدا میشود.
وی با بیان اینکه این رویداد به شکل رقابتی میان فعالان رسانهای برگزار میشود افزود: اتحاد مقدس، امنیت پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت و فناوری، چهار محور اصلی این رویداد هستند، این موضوعات بر اساس نیازهای واقعی استان انتخاب شدهاند تا رسانهها با نگاه تخصصی و امیدبخش به آنها بپردازند.
دشتی زاده درباره محورهای این رقابت رسانهای گفت: آثار ارسالی بر اساس شاخصهایی همچون حجم و تعداد انتشار، کیفیت محتوایی اثر، میزان بازدید، تعداد اشتراکگذاری محتوا و همچنین میزان بازخورد و واکنش مخاطبان ارزیابی خواهند شد. به عبارت دیگر، هم کیفیت و هم اثرگذاری اجتماعی محتوا مد نظر داوران قرار خواهد گرفت.
رئیس بسیج رسانه استان ادامه داد: شرکتکنندگان میتوانند در قالبهای متنوعی همچون ایدهپردازی، گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پادکست، عکس، پوستر و اینفوگرافیک و همچنین کلیپهای موبایلی شرکت کنند، این تنوع قالب باعث میشود هر یک از اصحاب رسانه بر اساس علاقه و مهارت خود وارد رقابت شود.
وی درباره قالبهای مورد نظر رویداد با تأکید بر رسالت رسانهها در ایجاد امید در جامعه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر مسئله امید تأکید داشتهاند، دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات، مردم را دچار یأس و ناامیدی کنند، در چنین شرایطی، رسالت اصحاب رسانه دوچندان میشود، ما باید با تکیه بر واقعیتهای امیدبخش کشور، آینده روشن ایران اسلامی را به تصویر بکشیم.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان به شرکت در این رقابت رسانهای میتوانند مشخصات کامل خود را تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ به شماره ۰۹۹۲۶۸۱۷۰۳۹ در پیامرسان ایتا ارسال کنند.