پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت، دو طرح تاک و رفاه کارت فرهنگی و اجتماعی در خوزستان رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: یکی از اهداف مهم دولت توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصلههای طبقاتی میباشد که در همین راستا دو طرح تالار گفتوگو و رفاه کارت فرهنگی و اجتماعی است.
حبیب الله فضل الله پور با اشاره به اینکه این دو طرح از طرحهای ابتکاری استان خوزستان و برای نخستین در کشور اجرا میشود، اظهار کرد: در طرح تاک در جهت بهره گیری از ظرفیت و تجارب مردمی در بخشهای فرهنگی، علمی، اجتماعی استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح دو نهاد کتابخانههای عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش محوری دارند، افزود: در طرح تاک چندین گروه تشکیل میشود و افراد داوطلب در این دپارتمانها حضور مییابند و اقدام به فعالیتهای مختلف میپردازند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: در طرح رفاه کارت فرهنگی اجتماعی که در روزهای آینده با حضور استاندار خوزستان رونمایی خواهد شد، با استفاده از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی خدمات متنوع فرهنگی و اجتماعی در مناطق محروم استان ارائه خواهد شد.
فضل الله پور ادامه داد: این طرح در سه ماه نخست اجرا به صورت آزمایشی در چهار شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و سپس در یک بازه زمانی دو ساله در سایر شهرستانهای استان گسترش خواهد یافت.
وی یکی از برنامههای مهم استانداری خوزستان در یک سال اخیر سفر به سایر مناطق استان و دیدار و گفتوگو با مردم بیان کرد و گفت:در این سفرها استاندار خورستان و سایر مسئولان استان در بین مردم حاضر میشوند و با مطالبات مردمی و مشکلات مناطق مختلف استان آشنا میشوند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تاکید کرد: در این سفرها برای حل مشکلات شهرستانهای استان شوراهای اداری و تامین برگزار میشود و مصوبات این نشستها به عنوان دستور کار مدیران قرار میگیرد و تا اجرای کامل آنها مورد نظارت و بررسی قرار میگیرند.
فضل الله پور همچنین به عملکرد یک ساله دولت در استان خوزستان اشاره کرد و افزود:از جمله این اقدامات، صدور ۳۵۸ پروانه تولیدی با اشتغالزایی ییش از ۸۸ هزار نفر، افتتاح یک هزار و ۵۸۶ عمرانی، کسب رتبه نخست تولید گندم و شکر در کشور، صدور مجوز راه اندازی فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر، تکمیل چهار زنجیره صنایع فولادی و سلولزی است.