سردار عروج از فرماندهان دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای ترکمحله قائمشهر، رمز پیروزی ملت ایران را ایمان، همدلی و پایبندی به عهد با خدا عنوان و بر تداوم راه شهدا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم یادواره سردار شهید یارعلی یونسی و ۲۰ تن از شهدای مسجد بابالحوائج ترکمحله قائمشهر، با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم ولایتمدار و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در این مراسم، سردار عروج، از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با اشاره به عظمت راه شهدا، رمز پیروزی ملت ایران را همدلی، ایمان و پایبندی به عهد با خدا دانست و گفت: اگر قدمها در این مسیر صادقانه باشد، خداوند یک گام بندگانش را به هزاران گام تبدیل میکند.
وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون با «هستی» ایران مشکل داشتهاند، افزود: جنگهای سخت و نرم علیه کشور، هدفی جز ضربه زدن به اصل موجودیت ایران نداشته، اما مردم با وحدت و تکیه بر فرهنگ ایثار، نقشههای آنان را خنثی کردهاند.
سردار عروج با مرور خاطراتی از جبههها و رشادت رزمندگان، تأکید کرد: پیروزیهای بزرگ دوران دفاع مقدس و مقاومت، در گرو ایمان بیریا، گذشت، و کمک به همنوع حتی در اوج سختی بوده است؛ همان رازی که در کربلا نیز رقم خورد.
وی در ادامه، حضور داوطلبانه همه اقشار مردم در صحنه، صداقت در نیت، و حرکت در مسیر الهی را از عوامل اصلی پیروزی ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران شاید تنها باشد، اما قدرتمند است؛ تکیهگاه حقیقی ما وعدههای الهی و فرهنگ اهلبیت (ع) است و ایستادگی بر این اصول تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.