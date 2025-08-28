پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: انسجام اجتماعی همیشه مهم بوده، الان مهمترشده و کاملا روشن است که انسجام اجتماعی و همبستگی ملی بدون فرهنگ حل نمیشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید عباس صالحی در نشست شورای اداری استان کرمان گفت : مقام معظم رهبری دهه ۹۰ چقدر آسیبهای اجتماعی را به عنوان مساله بسیار سنگین برای جامعه و انقلاب ما تلقی کردند و باید به فرهنگ در این قسمت توجه کنیم.
وی با اشاره به نقش فرهنگ در انسجام ونشاط اجتماعی گفت: انسجام اجتماعی همیشه مهم بوده، الان مهمتر است و کاملا روشن است که انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را نمیتوانیم بدون فرهنگ حل کنیم و ایجادشادکامی درونی در گرو توجه به حوزه فرهنگ است.
وی همچنین با اشاره به وجود خشونتهای پنهان و آشکار در جامعه گفت: فرهنگ در ایجاد امنیت عمومی و خشونت زدایی از جامعه نقش بسیار مهمی دارد.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی همچنین درباره فرهنگ و خانواده گفت و افزود: جامعه ایران جامعهای خانواده محور است و به طور مثال اقتصاد و فرهنگ دو بال فرزندآوری در خانوادههاست.
صالحی همچنین به ارتباط فرهنگ و محیط زیست،ارتباط فرهنگ و ناترازیها و همچنین ارتباط فرهنگ و سلامت پرداخت و گفت: نباید فرهنگ را به عنوان حاشیه و تزیین ببینیم، زیرا فرهنگ کلید حل مسائل امروز ماست و اگر از این زاویه به آن نگاه کنیم فرصتهای مدیریتی و سرمایهگذاری را میتوانیم تغییر دهیم.
صالحی افزود: از سال ۹۶ تا ۴۰۲ سهم مصرف فرهنگی خانوارها ۴ درصد در همه دهکها کمتر شده و از ۴۱۰ همت مصرف کالاهای فرهنگی ۲۰۰ همت مربوط به مصرف پوشاک است و این برای آینده ایران بسیار بد است و نشان میدهد ما کلید حل مشکل را گم کردهایم.
وی از اخذ مجوز بورسی صندوق همیار فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در این صندوق سرمایهگذاری کنند تا پشتوانه برای خرید کالاهای فرهنگی باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلقیهای یک سال گذشته از فرهنگ افزود: گاهی فرهنگ را میشود به عنوان یک حاشیه یا تزئین دید، اما به نظر میآید باید فرهنگ را یک راهبرد برای حل مسائلمان ببینیم.
وی با اشاره به اینکه با این نگاه میتوانیم مسائل ملی و منطقهای را حل کنیم، به سایر مصادیق این حوزه اشاره کرد و افزود: آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و ... را در سطح ملی و منطقهای داریم و چه کسی میتواند نقش بسیار مهم فرهنگ در حل آسیبهای اجتماعی را انکار کند؟
وی ادامه داد: گزارشهای خوبی در حوزه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، احیای و بهره برداری معادن، انرژیهای تجدید پذیر، حوزه فناوری و نظام ارتباطات، عدالت محوری که رییس جمهور بر آن تاکید دارند از جمله عدالت منطقهای و عدالت آموزشی ارائه شد و معتقدیم کرمان برفراز و لبخند دنیا به کرمان از مسیر فرهنگ، تسری و تفسیر بهتری پیدا میکند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان هم با اشاره به اهمیت معنویت در کار و مدیریت افزود: اگر کار برای خدا و با رضایت الهی انجام شود، حتی بدون دیده شدن توسط دیگران، ارزش و اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد و برکت و پاداش آن، هم در دنیا و هم در آخرت نصیب فرد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی همچنین با تاکید بر اهمیت وحدت و همدلی در موفقیت برنامهها گفت: وحدت و تعامل محور توسعه و پیشرفت جامعه است و هرگونه اختلاف و تفرقه میتواند سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی را مخدوش کند و محور وحدت، ولایت فقیه و رهبری عالی قدر نظام است.
استاندار کرمان هم گفت: ظرفیتهای فرهنگی استان کرمان در قالب پیوستهای فرهنگی طرحهای مختلف و برنامه تحرکبخشی به توسعه استان با عنوان "کرمان برفراز" احصا شده و۱۴۰۵؛ سال رویش، پویایی و بازآفرینی فرهنگی، هنری و گردشگری استان است
محمد علی طالبی از تفاهمنامه با بنگاههای اقتصادی برای ساخت ۸۰۰ کلاس درس در راستای توسعه سرمایهگذاری در استان گفت و افزود: شعار کرمان بر فراز تدوین شده و یکی از رویکردهای آن توسعه صنایع کوچک و متوسط است که از آن غفلت شده است.
بگفته وی در بحث اشتغال دانش بنیان نیز کرمان پیشتاز هوش مصنوعی در کشور است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، نیز با تاکید بر لزوم حفظ و احیای میراث ناملموس و لزوم تقویت سواد رسانهای گفت: کرمان دیار مفاخر بزرگی است؛ از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرفته تا علما، اندیشمندان و هنرمندان برجستهای که نام و آوازه آنان در سطح ملی و بینالمللی میدرخشد.
حسین اسحاقی، با اشاره به مشکلات جامعه هنری استان اشاره کرد و افزود:کمبود زیرساختها از جمله سالنهای سینما، تئاتر و کتابخانههای عمومی ، نبود حمایت از هنرمندان و اصحاب رسانه از جمله در بحث بیمه و ضعف امکانات در مناطق کمتر برخوردار از جمله مناطق جنوبی استان، مهمترین مشکلات حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی است.