به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته شادگان با ثبت رطوبت ۹۲ درصد صدرنشین بود و کشاورزی اهواز رطوبت ۸۹ درصد، بندر ماهشهر ۸۸ درصد، آبادان ۸۷ درصد، اهواز ۸۵ درصد و هندیجان ۸۴ درصد ثبت کردند.

در این بازه زمانی میزان رطوبت در صفی آباد دزفول ۷۶ درصد، رامشیر ۷۴، شوش ۷۴، بستان ۶۹، شوشتر و هویزه ۶۸، امیدیه و بهبهان ۶۷، گتوند ۶۶، رامهرمز ۵۹، لالی ۵۵، آغاجاری ۵۴، حسینیه اندیمشک ۵۴، ایذه ۴۹، مسجدسلیمان ۴۸ و دهدز ۱۹ درصد به ثبت رسید.

طبق پیش بینی‌های هواشناسی استان، استقرار جریانات جنوبی ادامه دارد و تا روز‌های آغازین هفته پیش رو علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان به تناوب (به ویژه در روز پنجشنبه) افزایش رطوبت و شرجی خواهیم داشت.

گفتنی است؛ در این ایام با توجه به افزایش رطوبت، رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.