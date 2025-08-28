معاون بازار برق ایران گفت: بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۲۶ میلیارد تومان در این بازار مبادله شد که عمده آن توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق خریداری گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا باقری با اعلام اینکه در روز چهارشنبه ۵ شهریور بالغ بر ۳۲۶میلیارد تومان برق در تابلوی اول بورس انرژی مبادله شد، از ثبت رکورد جدید معاملات در این تابلو در سال جاری خبر دارد.

باقری افزود: در روز چهارشنبه، بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی با میانگین قیمت ۱۶۱۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت مبادله شد که از این میزان بیش از ۳۲۴ میلیارد تومان توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق خریداری و مابقی توسط مشترکین صنعتی و شرکت‌های خرده فروش خریداری شد. بارپایه تحویل مهرماه با بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان و متوسط قیمت ۱۵۴۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.

معاون بازار برق افزود: در بخش فروش، نیروگاه‌های دولتی ۶۹ درصد و نیروگاه‌های خصوصی ۳۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند.

معاون بازار برق در پایان ابراز امیدواری کرد با تزریق نقدینگی مورد نیاز برای خرید برق به شرکت‌های توزیع، شاهد افزایش بیشتر معاملات و رونق تابلوی اول بورس در روز‌ها و ماه‌های آتی باشیم.