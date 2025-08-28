پخش زنده
در قالب جشنواره مردمی « ایران دلیران» در سمنان ، تولیدات منتخب تصویری مراکز صداوسیمای استان ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه از طریق آنتن شبکه دو سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدعلی یوسفیان معاون سیمای صداوسیمای مرکز سمنان گفت: هدف این جشنواره بازخوانی و تقدیر از آثار هنری تولید شده گروههای مردمی و رسانهای سراسر کشور در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
محمد اسکندرزاده تهیه کننده این ویژه برنامه هم گفت: این جشنواره با شعار این روایت، ایستادگی و همبستگی ملت پیروز ایران در نبرد تمدنی ۱۲ روزه با گونههای هنری مختلف از جمله نماهنگ، موشن گرافی، پویا نمایی، گزارشهای مردمی و تولیدات دیگر در معرض دید مخاطبان رسانه ملی قرار میگیرد.
شماره پیامک ۳۰۰۰۰۳۳۱۱ برای ارسال آرای مخاطبان برنامه در نظر گرفته شده است. پخش این ویژه برنامه تا ۱۹ شهریور ماه از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴ از شبکه دو سیما ادامه دارد.