پخش زنده
امروز: -
در دیدار نماینده مردم ماهشهر و هندیجان با معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، تخصیص ۱۸ میلیارد تومان اعتبار به منظور احیا و توسعه زیستگاههای دریایی این شهرستان ها مورد پیگیری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دیداری که با حضور عطاءالله رئیسی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران و هیات همراه، همچنین امیر حیاتمقدم، نماینده مردم ماهشهر و هندیجان برگزار شد، مسائل و مشکلات صید و بنادر ماهیگیری این شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسی با اشاره به قدمت فعالیتهای صیادی، وجود زیستگاههای مستعد و اشتغالزایی بالا، این مناطق را یکی از قطبهای صیادی استان عنوان کرد و بر پیگیری رفع مشکلات صیادان تأکید کرد.
وی چالشهای منطقه را شامل محدود بودن ذخایر، تقاضای بالای برداشت از دریا، صید بیرویه و وجود صنایع پتروشیمی متعدد دانست و خواستار مشارکت صنایع در جبران خسارتهای وارده به زیستگاهها شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران رهاسازی آبزیان، توسعه زیستگاههای مصنوعی، مدیریت مشارکتی بهرهبرداران و هدایت صیادان به فعالیتهای آبزیپروری را از اولویتهای شیلات در منطقه برشمرد.
در این جلسه، نماینده مردم ماهشهر، هندیجان و امیدیه نیز قول پیگیری مبلغ ۱۸ میلیارد تومان اعتبار جهت تامین و رهاسازی بچه ماهی و ایجاد زیستگاههای مصنوعی برای بازسازی و توسعه پایدار فعالیتهای صیادی از محل مسئولیتهای اجتماعی صنایع را داد.