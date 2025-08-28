فاز نخست پروژه تفرجگاه ساحلی شهر کلارآباد با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فاز نخست پروژه تفرجگاه ساحلی شهر کلارآباد در ششمین روز از هفته دولت با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد ریالی از منابع داخلی شهرداری اجرا شده و بهعنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری منطقه معرفی شده است.
مهرداد رودبارکلاری، شهردار کلارآباد در حاشیه مراسم افتتاح این مجموعه، با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه گفت: تفرجگاه ساحلی کلارآباد در زمینی به مساحت ۱۴۰ متر و با طراحی مسیر پیادهروی به عرض ۴.۵ متر، شرایط مناسبی برای حضور گردشگران و علاقهمندان به طبیعت فراهم کرده است.
وی افزود: در بخشی از این مجموعه، لاین ویژهای به عرض ۲.۵ متر برای ماهیگیری طراحی شده که در تمام فصول سال قابل استفاده است.
رودبارکلاری با اشاره به ویژگی خاص رودخانه این منطقه گفت: برخلاف بسیاری از رودخانهها، آب این رودخانه شور است و به همین دلیل همواره دارای ذخایر آبزی است. این ویژگی در کنار امکان پهلوگیری قایقها، کارکردی دوگانه به مجموعه داده و آن را به یک مارینای طبیعی با جنبه گردشگری و ارتباطی تبدیل کرده است.
شهردار کلارآباد همچنین از تکمیل فاز دوم پروژه تا یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ضمن ارتقای زیرساختهای گردشگری منطقه، میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای مردم بومی باشد.