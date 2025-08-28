پخش زنده
«نفوذی»، عنوان جدیدترین رئالیتیشوی شبکه افق است که با ساختاری متفاوت و مأموریتمحور، رقابتی مهیج میان شرکتکنندگان شکل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در «نفوذی» با اجرای کوروش سلیمانی، شرکتکنندگان باید در قالب عملیات اطلاعاتی، امنیتی و نفوذی، از چالشهایی چندلایه عبور کنند. ترکیب تمرینات نظامی با مأموریتهای هوشمندانه، فضای متفاوتی را برای این مسابقه فراهم کرده است.
«نفوذی»، به تهیهکنندگی سید هاشم موسوی و کارگردانی مجید عزیزی از تولیدات اختصاصی شبکه افق است.
شبکه افق پیشتر با مجموعه پرمخاطب «فرمانده» که با محوریت آموزشهای میدانی، عملیات نظامی، تفنگداری دریایی و حضور فرماندهان سپاه تولید شده بود، توانسته بود تجربهای کمنظیر در تولید مستند مسابقههای نظامی خلق کند. اکنون «نفوذی» ادامهای خلاقانه و ماجراجویانه بر همان مسیر است، با رویکردی تازه و ساختاری بهروزتر.
«نفوذی»، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲، پخش و شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰، بازپخش خواهد شد.