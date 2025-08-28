پخش زنده
امروز: -
مقام نخست رویداد بینالمللی عکس حسینی به هنرمند چهارمحال و بختیاری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، انجمن عکاسی لحظه، عکاس چهارمحال و بختیاری را به عنوان نفر اول پنجمین نمایشگاه و مسابقه بینالمللی عکس حسینی در شهر ناصریه عراق معرفی کرد.
پنجمین نمایشگاه بینالمللی عکس حسینی به مناسبت ماه محرم و با شعار «لنز مستند وفاداری حسینی» در کشور عراق برگزار شد که در پایان مریم آلمومن بانوی هنرمند استان مقام نخست این رویداد را به دست آورد.
آلمومن در این جشنواره با تک عکسی از روضههای خانگی که در ماه محرم و صفر در برخی از منازل مردم این استان برگزار میشود، شرکت کرده بود.