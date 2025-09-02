به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رقابت ها محمد علی بیکی در وزن مثبت ۹۵ کیلوگرم و دانیال غفوریان در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم بزرگسالان نایب قهرمان شدند.

محمد جواد قاسمی در وزنِ منهای ۴۸ کیلوگرم جوانان بر سکوی دوم ایستاد و مهدیار عامری در وزنِ منهای ۴۰ کیلوگرم نوجوانان عنوان سوم را کسب کرد.

سی و ششمین دوره رقابت هاى قهرمانی او-اسپرت کشور انتخابی تیم ملی به میزبانی استان همدان برگزار شد.