به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: همزمان با آغاز هفته دولت یک جاده بین مزارع در روستای ایاسجان در بخش مرکزی این شهرستان با تامین ۱۰۰ تن قیر رایگان با مشارکت جهاد کشاورزی و قرارگاه محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی سپاه افتتاح شد.

صدیقه مویدی افزود: برای تکمیل این جاده عملیات فنی و زیربنایی به طول ۲ هزار متر و ضخامت ۲۰ سانتی متر خاکریزی با تراکم ۸۵ درصد انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بیضا بیان کرد: این جاده با هدف سهولت در حمل و نقل ماشین آلات و ادوات کشاورزی، جابه جایی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به بهره برداری رسید.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.