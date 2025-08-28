رئیس سازمان اورژانس کشور از خرید ۵۰۰ آمبولانس جدید و برنامه تأمین حدود هزار دستگاه آمبولانس دیگر برای سراسر کشور خبر داد و گفت: این اقدام، دسترسی مردم به خدمات اورژانس را در سطح ملی ارتقاء می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، امروز در حاشیه مراسم افتتاح مرکز اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ضمن تبریک هفته دولت به مسئولان و کارکنان، گفت: یکی از چالش‌های همیشگی ما، کمبود ناوگان آمبولانس و نیروی انسانی است که با برنامه‌های در دست اجرا، بخشی از این کمبود‌ها تا پایان سال رفع می‌شود و خدمات اورژانس به استاندارد‌های ملی نزدیک خواهد شد.

وی از اجرای برنامه‌های ملی توسعه ناوگان اورژانس کشور خبر داد و افزود: اکنون قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بسته شده و شرکت طرف قرارداد در حال آماده‌سازی آنهاست و همچنین حدود هزار دستگاه آمبولانس دیگر هم از محل اعتبارات باقی‌مانده دوران شیوع کرونا و کواکس خریداری می‌شود که قرارداد خرید آن‌ها در حال تنظیم است.

به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور، علاوه بر برنامه‌های ملی، ظرفیت‌های محلی استان‌ها هم در توسعه خدمات اورژانسی و پیش بیمارستانی نقش دارند، به عنوان نمونه، با تفاهم نامه‌ای که میان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استانداری و منطقه آزاد بسته شده ۲۰ دستگاه آمبولانس از طریق منطقه آزاد در اختیار این دانشگاه قرار می‌گیرد تا سرعت خدمت‌رسانی به مردم استان افزایش یابد.

میعادفر افزود: حدود نیمی از آمبولانس‌ها از طریق قرارداد‌های کشوری و نیمی دیگر از طریق ظرفیت‌های استانی تأمین خواهد شد، تا عدالت برای پوشش خدمات اورژانس در کشور حفظ شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان از تلاش‌های کارکنان اورژانس سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: تمرکز ما ارتقای خدمات اورژانس و پوشش همگانی مردم است و این برنامه‌ها برای دستیابی به این هدف ملی اجرا می‌شوند.