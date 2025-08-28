به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ارزیابی تکمیلی و صلاحیت سنجی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی این وزراتخانه در حال انجام است گفت: همه مراحل آزمون و اعلام نتایج بصورت شفاف و بدون شبهه انجام شده و با ارزیابی نهایی، ۳۰ هزار نفر از ۷۰ هزار داوطلب پذیرفته شده از آغاز سال تحصیلی جدید بکارگیری خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: با وجود تعویق یک ماهه آزمون به دلیل شرایط جنگی ، با تمهیدات در نظر گرفته شده معلمان جدید برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را کسب کنند

وی اضافه کرد: تمام معلمان و مدیران آموزش و پرورش کشور پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به در دوره‌های آموزشی شرکت میکنند.

کاظمی همچنین با اشاره به اینکه نسبت آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی برخلاف سال گذشته به ترتیب ۷۰ به ۳۰ درصد شده است، اضافه کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان در مرحله گزینش احراز نشده است هم فرصت اعتراض و رسیدگی مجدد را خواهند داشت.

کاظمی همچنین با بیان اینکه نهضت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دو کلان برنامه‌ی ملی در این وزارتخانه است گفت: در بحث عدالت آموزشی جذب معلمان جدید و توسعه و نوسازی فضا‌های آموزشی مد نظر است و در بحث ارتقای کیفیت که با مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها با محوریت آموزش و پرورش در حال پیگیری است.