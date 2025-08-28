به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود مهدوی‌نیا با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: از ابتدای هفته گذشته توزیع واکسن خارجی آنفلوآنزا در داروخانه‌های خوزستان آغاز شد و از چهارم شهریور هم توزیع واکسن تولید داخلی آغاز شده است.

وی به افزایش ۲.۵ برابری قیمت واکسن نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: امسال قیمت واکسن هلندی ۹۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و واکسن تولید داخلی ۹۰۰ هزار تومان است.

به گفته دکتر مهدوی نیا؛ همه افراد بالای ۶ ماه می‌توانند واکسن خارجی و افراد بالای ۱۸ سال نیز واکسن تولید داخل را دریافت کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، کودکان شش ماه تا دو سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی - ریوی و کارکنان حوزه بهداشت و درمان، گروه‌های هدف این واکسن هستند.

وی تاکید کرد: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا اواخر شهریور یا ابتدای مهر است، اما تا اواسط این ماه هم می‌توان این واکسن را دریافت کرد.

دکتر مهدوی نیا با بیان اینکه ایمنی ناشی از واکسن، دو هفته بعد از تزریق به دست می‌آید، اظهار داشت: افراد زیر ۹ سالی که برای اولین بار واکسن آنفلوآنزا را دریافت می‌کنند باید دو دوز واکسن تزریق کنند، به این صورت که دوز دوم چهار هفته بعد از تزریق دوز اول، دریافت شود.