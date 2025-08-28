به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی از تردد و حضور متهم و بدهکار متواری در شهرستان برای تحقیقات وارد عمل شدند.

سرهنگ پریشانی افزود: در این عملیات مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به مخفیگاه متهم اعزام شدند و در عملیاتی هماهنگ و منسجم، متهم را دستگیر کردند.

وی گفت: متهم دستگیر شده با بدهی ۶۵ میلیارد ریالی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل داده شد. فرمانده انتظامي شهرستان نطنز هم گفت: مأموران پليس مواد مخدر در اجراي طرح ايست و بازرسي در محورهاي مواصلاتي يک دستگاه پرايد حامل کالاي قاچاق را شناسايي و متوقف کردند.

سرهنگ مهدی کریمی افزود: در بازرسی از این خودرو ۴۱۸ عدد حافظه ssd و ۲۳۲ عدد cpu دو عدد میکروفون و یک عدد سوئیچ بدون مدارک معتبر گمرکی کشف شد. وی، ارزش محموله مکشوفه را ۳۴ میلیارد ریال طبق برآورد کارشناسان اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.