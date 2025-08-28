پخش زنده
سیوششمین نشست از سلسله رویدادهای «صد کتاب ماندگار قرن» با محوریت بررسی کتاب غرب زدگی اثر جلال آل احمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «غرب زدگی» میراث فکری جلال آلاحمد به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آثار سیاسی-اجتماعی قرن، در سی و ششمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
نشستهای «صد کتاب ماندگار قرن» رویدادهایی هستند که با حضور جمعی از نویسندگان، اساتید دانشگاه و اصحاب فرهنگ و هنر در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود و در آنها به معرفی و بررسی کتابهای مهم تاریخ علم میپردازد.