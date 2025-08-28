به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «غرب زدگی» میراث فکری جلال آل‌احمد به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آثار سیاسی-اجتماعی قرن، در سی و ششمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» رویداد‌هایی هستند که با حضور جمعی از نویسندگان، اساتید دانشگاه و اصحاب فرهنگ و هنر در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود و در آنها به معرفی و بررسی کتاب‌های مهم تاریخ علم می‌پردازد.