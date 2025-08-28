پخش زنده
سخنگوی دولت از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامهریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر برای توسعه انرژیهای پاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «دولت برای توسعه انرژیهای پاک، گامهای جدی برداشته است؛ از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامهریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر، اما با خروج نیروگاههای آبی بهدلیل خشکسالی، ناترازی برق بهطور کامل جبران نشده است.
از صبوری و همراهی مردم سپاسگزاریم و با جدیت، سرمایهگذاری در انرژیهای نو را ادامه میدهیم.»