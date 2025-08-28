به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جواد عجم اکرامی مدیر واحد تولید شیرینی گفت: در این واحد انواع کیک، کلوچه، شیرینی خانگی و نان شیرمال تولید می شود.

به گفته عجم اکرامی این واحد با ۲۰ میلیارد تومان هزینه و اشتغال مستقیم هفت نفر و غیر مستقیم ۱۲ نفر راه اندازی شده است.

مجید نوری مدیر واحد تولید بستنی سنتی گفت: این واحد با تولید سالانه ۸۰۰ تن بستنی سنتی با طعم های مختلف با ۱۲ میلیارد تومان هزینه و اشتغال مستقیم ۱۳ نفر و غیر مستقیم ۳۰ نفر راه اندازی شده است.