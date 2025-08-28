در نشست مشترک موضوعات مهمی همچون تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری سرخس، حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، و ایجاد بستر‌های نوین بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی منطقه گفت: شهرستان سرخس با پشتوانه غنی تاریخی، مذهبی و هنری، ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمندی دارد که نیازمند توجه و حمایت جدی در سطح استانی و ملی است.

مجید بیکی افزود: حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان، فرصتی مغتنم برای بررسی میدانی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء امکانات فرهنگی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از اهتمام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پیگیری مسائل فرهنگی شهرست اادامه داد: تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و هنرمندان، نه تنها به ارتقاء سطح فرهنگی سرخس کمک خواهد کرد، بلکه نقش بسزایی در افزایش نشاط اجتماعی و تعالی فرهنگ عمومی ایفا می‌کند.

در جریان این سفر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن دیدار با جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگی، از مجتمع فرهنگی و هنری سرخس بازدید کرد و با حضور حسن ارشادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، راهکار‌های ارتقاء خدمات فرهنگی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.